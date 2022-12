29 Dicembre 2022 – Ucraina nuovamente al buio

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Kiev e diverse cittàsonoal. I raid missilistici russi hanno provocato “blackout nella maggior parte delle regioni dell’“. A riferirlo il presidente ucraino. Intanto Cuba e Russia hanno dichiarato l’intenzione di rafforzare il proprio partenariato strategico nel 2023. Pelè è morto a causa di una disfunzione a molteplici organi vitali. A comunicarlo con un bollettino medico l’ospedale Albert Einstein che lo aveva in cura e dove era ricoverato dal 29 novembre scorso. Benyamin Netanyahu ha proiettato Israele in una nuova fase politica. La Knesset infatti ha votato la fiducia (63 sì in aula, su 120) al suo nuovo governo in cui il Likud è sostenuto da due partiti ortodossi e da tre liste nazionalistiche di estrema destra, legate al movimento dei coloni. Il governo iraniano non arretra. Anzi, ...