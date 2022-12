Michelle Obama | compromesso d’amore con Barack | «Per dieci anni non l’ho sopportato»

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L’ex First Lady, presentando il suo nuovo libro La luce che è in noi, ha parlato della relazione con il marito, che ha vissuto una fase delicata quando le carriere di entrambi erano in ascesa e le due figlie erano piccole: «Durante un matrimonio capita che si creino squilibri. Non ero felice, ma lo rispettavo»

'Toh, erano vere le voci di crisi trae Barack!'. Dagospia ciurla un po' nel manico, rilanciando le prime pagine di alcuni tabloid che parlavano di 'rottura' della ex coppia presidenziale americana. Ma un fondo di verità c'...ha rivelato di aver attraversato un periodo difficile nel suo matrimonio con l'ex presidente americano quando le loro due figlia Malia e Sasha erano piccole ed era lei che si occupava ... Michelle Obama: Mio marito Per 10 anni non l'ho sopportato, non ... L'ex first lady, durante la presentazione del suo nuovo libro, confessa che il matrimonio con l'ex presidente americano è stato in crisi a lungo: «Stavamo entrambi costruendo le nostre ...Sono due dei volti più famosi al mondo, Michelle e Barack Obama. La loro storia d’amore ha affascinato molti sin dal loro approdo alla Casa Bianca e per anni sono stati indicati come un modello. Eppur ...