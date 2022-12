LIVE Sci alpino | Slalom Semmering 2022 in DIRETTA | comanda Franziska Gritsch | a breve le top15

(Di giovedì 29 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.50 Andre Filser non ingrana mai la marcia giusta e finisce addirittura sesta a 1.26. Al cancelletto l’austriaca Katharina Huber, 20a dopo la prima manche con 14 centesimi di margine. 18.49 Camille Rast non va oltre la quinta posizione a 1.05. Al via ora la tedesca Andrea Filser, 21a dopo la prima manche con 7 centesimi su. 18.47 L’austriacavola, fa segnare il miglior tempo e distanzia di 48 centesimi Bostroem. Ora al via la svizzera Camille Rast, 22a dopo la prima manche con 5 centesimi. 18.45 La tedesca Emma Aicher cede progressivamente e si ferma al secondo posto a 18 centesimi da Bostroem. Al via ora l’austriaca23a dopo la prima manche con 25 centesimi di vantaggio. 18.43 ...

16.11 Fuori anche Lara Colturi, errore alla terza porta per lei. 16.10 Errore per Gulli che deve tornare indietro per rimanere nella pista. Rossetti rimane dunque l'unica speranza per l'ingresso in ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.27 Si ripartirà dunque alle 18:30 con Mikaela Shiffrin in fuga verso la tripletta a Semmering e soprattutto verso lo storico traguardo delle 80 vittorie in Cop ...