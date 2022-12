Francesca racconta il suo coming out con il padre Roberto Vecchioni | «Mi disse | “Ma vaff… non potevi dirlo subito?”»

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 dicembre 2022), 47 anni, è la figlia del cantautore. Ma è anche presidente dell’associazione Diversity, che promuove la cultura dell’inclusione nei media. In un’intervista al Corriere della Seradel suoout e della reazione del: «Era maggio, io ero appena uscita dall’adolescenza. Mi chiese se frequentavo qualcuno: mi rovesciai addosso il succo che stavo bevendo. Fino ad allora non avevo detto nulla della mia vita sentimentale. Non volevo mentire e quindi omettevo».«si allarmò: “Perché non me lo vuoi dire, cosa c’è che non va? È un drogato, un poco di buono?! Non sarà mica in galera, vero?”. Era troppo, non potevo non dirglielo: “È che non sto con un uomo, papà, sto con una ...