Covid | Massimo Galli torna alla carica | a valanga su lockdown | Cina e no vax

La7

Con la pandemia diriesplosa in Cina che minaccia di diffondersi nuovamente in tutto il mondo che a fatica e dopo ... È il caso diGalli, giù primario del Sacco di Milano, che è intervenuto ......per le amministrazioni locali interessate di definire l'importo della tassa fino a undi 10 ... e la crescita astronomica del costo dei mutui accesi per resistere alla crisi". " L'aumento ... Covid, il prof. Galli: "Deleteria la reintegrazione dei medici no vax" Con la pandemia di Covid riesplosa in Cina che minaccia di diffondersi nuovamente in tutto il mondo che a fatica e dopo anni era riuscito a ...«Apprendiamo con soddisfazione che la Camera ha approvato l’ordine del giorno che impegna il governo a stabilizzare tutti i precari della sanità, in prima fila contro il Covid. A maggior ragione, in a ...