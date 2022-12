Lazio | sondaggista Mannheimer | “Bianchi? Così Conte pensa di ledere e sostituirsi a Pd”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – La candidatura di Donatellaalla regione“ha un potenziale limitato ma toglierà voti al candidato di centro sinistra. Non credo che i 5S possano aspirare ad una vittoria e ritengo che questa divisione fra le varie componenti della sinistra peggiori le sue concrete possibilità di conseguire dei successi”.all’Adnkronos ilRenato, che afferma: “Confesso di non avere sondaggi. Ma la scelta di Donatellarientra nella strategia del Movimento 5 Stelle e didiil Pd. Il leader 5S secondo me nel medio periododi sostituire il Partito democratico, prenderne il posto approfittando della sua crisi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

... e la rispettiamo, ma l'alternativa al ds a quel punto è solo un. Serve qualcuno che si ... caro Andrea, dove si sente Carraro che dice chee Fiorentina non devono retrocedere e che la ......, Molise, Marche e Umbria avranno l'occasione di lavorare... La carne vegana è in picchiata ... Per ilFabrizio Masia 'al centro c'è uno spazio politico... Tanto tuonò che piovve. L'... Lazio, sondaggista Noto: "Bianchi L'aspetto critico è il tempo, non la persona" Conduttrice di Linea Blu in Rai ed ex presidente del Wwf: chi è Donatella Bianchi, candidata M5s nel Lazio di Marina de Ghantuz Cubbe La giornalista è nota al grande pubblico per la… Leggi ...(Adnkronos) - La candidatura alla guida della Regione Lazio di Donatella Bianchi da parte del Movimento 5 Stelle "è un po' così". "Indipendentemente dalle qualità della Bianchi e dal suo profilo il fa ...