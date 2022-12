TS – “La Juve viene prima di tutto e tutti”

(Di martedì 27 dicembre 2022) 2022-12-27 12:12:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dasport: Nella sala stampa dell’Allianz Stadium è iniziata l’ultima assemblea degli azionisti dellantus guidata da Andrea Agnelli. Il presidente dimissionario ha aperto la seduta con un discorso. Dopo aver fatto un augurio al presidente designato Gianluca Ferrero e all’amministratore delegato designato Maurizio Scanavino ha parlato della decisione di dimettersi: “Non è stata una decisione facile, mi sono impegnato al massimo sia sul campo sia fuori e sono stati anni straordinari. Al tempo stesso ho assunto questa decisione con convinzione e in piena serenità. Io, personalmente, sono fermamente convinto di aver operato bene e che i rilievi non sono giustificati, la nostra società dovrà continuare a tutelare gli interessi del club, per questa ragione, per spirito di servizio e ...

, la lista per il nuovo cda: ecco i cinque componenti che saranno 'amministratori indipendenti' ... La Juventus, quindi,prima di tutto e di tutti fino alla fine', ha detto l'ex presidente ...Ha dichiarato il presidente uscente della. "Mi sono impegnato al massimo - ha aggiunto - in spirito di servizio ho ritenuto opportuno fare un passo indietro. La Juventusprima di tutto e ... L'addio di Agnelli: "Dimettermi non è stato facile. La Juve viene prima di tutto" Oggi è il compleanno di Roberto Bettega, storico giocatore ed ex dirigente della Juventus che non ha dimenticato di fargli gli auguri su Twitter: "Tanti auguri a Bettega, oggi compie ...L’ultima assemblea degli azionisti da dimissionario. Andrea Agnelli cederà ufficialmente la presidenze della Juventus a Gianluca Ferrero il 18 gennaio, nel discorso di benvenuto ...