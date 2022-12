Juve | Allegri chiede un terzino | le alternative a Fresneda

La Gazzetta dello Sport

In questi giorni di riposo concessi dail francese ha scelto la montagna e la neve, postando tutto sui social e scatenando la reazione furiosa dei tifosi bianconeri, che in questa stagione ...Alle prese con il cambio di dirigenza, la Juventus pensa anche al calciomercato.spera di recuperare in pieno Chiesa e Di Maria, ma rischia di perdere Rabiot: infatti la ... Allainteressa ... Juve, ecco il nuovo Cda. Nessun uomo di sport, ma Allegri avrà più poteri In vista della ripresa del campionato, riparte anche il calciomercato. Gli obiettivi di Milan e Roma Alle prese con il cambio di dirigenza, la Juventus pensa anche al calciomercato. Allegri spera di r ...Quanto peseranno i problemi societari La storia dello sport è piena di imprese memorabili fatte in momenti difficili ...