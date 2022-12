Lo scavalco | la fuga | l’incendio | cos’è successo nell’evasione di Natale dal carcere minorile Beccaria di Milano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Sette detenuti fuggiti. Due ripresi nel giro di poche ore. Fiamme nella struttura e un’intera sezione inagibile. È il bilancio, ancora provvisorio, dell’evasione didall’istituto penale per minorenni Cesaredi. Gli evasi avrebbero approfittato dei lavori in corso, che perdurano da molto tempo, per aprirsi un varco nella recinzione e poi scavalcare il muro di cinta. I detenuti hanno tutti tra i 17 e i 18 anni. Tre di loro sono maggiorenni. Alcuni hanno nazionalità italiana. Dopo l’evasione è scattata la protesta: alcuni dei detenuti hanno appiccato il fuoco ad alcuni materassi e rendendo necessario l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco. Dei due ripresi, uno è stato rintracciato dalla polizia penitenziaria. L’altro sarebbe stato riaccompagnato indalla ...

