Delusione De Laurentiis | Cheddira ed i 50mila del San Nicola non bastano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Non è bastato il pubblico delle grandi occasioni al San, il Bari di Luigi Desi è dovuto arrendere al Genoa di Alberto Gilardino nello scontro diretto per il terzo posto in classifica. La squadra pugliese era riuscita ad agguantare il pareggio cona metà del primo tempo, risultato finale però di 1-2 in favore dei rossoblù grazie alla rete finale segnata da Gudmundsson. Bari-Genoa 1-2: sorpasso grifone Partita importantissima quella persa dal Bari, i ragazzi guidati da Mignani possono comunque continuare a sognare la promozione in Serie A nonostante la sconfitta con il Genoa. In gol, attaccante marocchino che piace anche al Napoli, marcatura che però si è rivelata inutile ai fini del risultato. Puscas e Gudmundsson hanno regalato tre punti d’oro alla squadra di Gilardino che ...

