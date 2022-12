Torna la Premier League | Conte sbotta | “non sono felice”

(Di domenica 25 dicembre 2022) Laè pronta are in campo dopo la lunga pausa per il Mondiale in Qatar. La prima parte del Tottenham è stata di altissimo livello, Antoniocontinua a confermarsi un tecnico bravissimo. Gli Spursin lotta per le zone alte della classifica, la squadra è concentrata in vista della sfida di lunedì contro il Brentford. Il tecniconon ha gradito la programmazione della stagione: “nonmolto. Adesso non è facile perché la condizione fisica non è al top. I giocatori rimasti qui lavorano da quattro settimane e orain un’ottima condizione fisica e ora di sicuro stanno meglio dei reduci dal Qatar”. Starà poi fuori almeno un mese Richarlison, reduce dall’infortunio con il Brasile, mentre ...

BOXING DAY 2022/23 -laLeague nella giornata ancora più speciale del 26 dicembre che significa consueto Boxing Day con il campionato inglese che non si ferma mai in questo periodo di festività. Di seguito, ...PROGRAMMA BOXING DAYLEAGUE 2022 Lunedì 26 dicembre