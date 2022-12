Tori Spelling di ‘Beverly Hills 90210’ ricoverata in ospedale | “Pressione alta | vertigini | difficoltà respiratorie” Fan in ansia | ecco che cosa sta succedendo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022) Natale con imprevisti per. La Donna Martin di Beverly90210 sta affrontando problemi di salute per i quali si è reso necessario il ricovero in. Mercoledì 21 dicembre ha pubblicato un selfie dal letto d’, spiegando ai follower di non essersi sentita bene, e di avere avvertitorespirae. COME STA– Come riporta People, l’attrice nelle ses di Instagram ha anche lanciato una frecciatina a chi non credeva al suo racconto e ha spiegato che i medici la stanno sottoponendo a una serie di esami e test. Comprensibilmente il primo desiderio di...