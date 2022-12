“Cacciatela dal GF Vip!” | ex concorrenti contro Dana Saber | “E’ fuori di testa”

Blog Tivvù

Dana Saber sta generando delle dinamiche particolarmente inquietanti. La new entry del Grande Fratello Vip oltre a parlare bene di Putin ha svelato di aver visto un demone nella Casa. Ex concorrenti ...L'uragano Dana Saber si è abbattuto a Cinecittà e nell'arco di tre giorni ha distrutto mezza Casa. Ha creato discussioninulla inventandosi dei pretesti per litigare con, in ordine: Patrizia Rossetti, Nicole Murgia, Milena Miconi, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli e infine - per non farsi mancare nulla - ha pure ... "Cacciatela dal GF Vip", ex concorrenti contro Dana: "E' fuori di testa" Melissa Sloan Una trista storia arriva dal Galles, Regno Unito, dove una donna a causa dei suoi tatuaggi non potrà partecipare alla recita del figlio. Oltre a questo problema, la donna non… Leggi ...Scoppia la polemica su Dana al GF Vip: la nuova concorrente ha dichiarato che Putin potrebbe 'essere il suo uomo ideale' ...