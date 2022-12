Reddito di cittadinanza | solo un percettore su quattro è perfettamente in regola

(Di venerdì 23 dicembre 2022) “Circa i tre quarti dei controlli di legittimità che abbiamo fatto suldihanno dato esito positivo. Sappiamo, ovviamente, anche scegliere da chi andare, ma sono numeri abbastanza consistenti, che anche in questa regione hanno una manifestazione numericamente significativa”: il comandante interregionale della Guardia di finanza dell’Italia centrale, Bruno Buratti, ha riferito stamattina in un incontro a Cagliari il dato sui percettori illegittimi della misura anti-povertà. “Ci troviamo in una situazione economica e di congiuntura internazionale non facile”, ha detto a margine della visita alla caserma ‘Efisio Satta’ del comando regionale della Sardegna, dove è stato ricevuto dal comandante regionale Claudio Bolognese. “Proveniamo da una situazione finanziaria che, già prima della crisi pandemica, era già abbastanza aggravata sul ...

Famiglia, pensioni, reddito di cittadinanza, energia. I maxi capitoli della manovra 2023 cambiano dopo il concitato esame parlamentare. L'impostazione data dal governo resta però la stessa anche ... Reddito di cittadinanza, lavoro fuori sede, «offerta congrua» e obbligo scolastico: cosa c'è di vero