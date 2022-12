Olanda-Argentina | Wout Weghorst risponde a Messi | «Io scemo? Se mi conosce vuol dire che ho fatto qualcosa di giusto»

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Era, autore di una doppietta nella partita vinta ai rigori dall’contro i Paesi Bassi lo scorso 10 dicembre il bobo – lo «» – a cui Leoaveva chiesto: «Qué miras?» («Cosa guardi?»). Un gesto aggressivo da parte del neo campione del mondo che pare non aver infastidito particolarmente l’attaccante degli Oranje. A distanza di due settimane dall’evento,, il cui ingresso in campo aveva quasi ribaltato la partita contro l’Albiceleste, portandola dallo 0-2 al 2-2, ha chiarito gli eventi di quel post partita qatariota: «Io volevo solamente rendergli omaggio dopo la partita, ma evidentemente non era pronto a questo. Mi ha dato dell’idiota? Beh, lo vedo come un bel complimento: se ora sa il mio nome significa che ho...