“Nuovo super concorrente” Bomba di Natale al GF Vip | un vippone top entra nella casa

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Rullo di tamburi per il GF Vip 7. Alfonso Signorini, rispetto a prima, questosi sente particolarmente generoso con i suoi lettori e telespettatori, ai quali ha spifferato alcune novità che, presto, si paleseranno nell’appartamento di Cinecittà. Gli ingressi saranno molti ed unarriva da oltreoceano. Il direttore del settimanale Chi in diretta aChi, come detto da lui stesso, non riesce proprio a tenersi “un cecio in bocca” ultimamente. Beh, meglio per gli spettatori del GF Vip 7, che possono assaporare con un po’ di anticipo quello che succederàdimora capitolina. Chi sarà ilda lontano? GF Vip 7, in arrivo unDopo aver accolto ...