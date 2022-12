Agenzia ANSA

Il più grande parco solare urbano al mondo si troverà a Roma. È quanto svela, attraverso un video, il masterplan diRomarealizzato dallo studio di progettazione e innovazione CRA - Carlo Ratti Associati insieme all'architetto Italo Rota e all'urbanista Richard Burdett, per la candidatura della Capitale. ...... il trasporto pubblico gratuito per gli under 25, l'apertura di 100 comunità energetiche in 100 comuni differenti, la creazione di un assessorato per i diritti civili anche in chiavee ... Expo 2030: 'a Roma il più grande parco solare urbano' - Cronaca Far leva sulla Ryder Cup di golf prevista a Marco Simone per promuovere l'Italia nel mondo e avanzare nella graduatoria per l'assegnazione di Expo 2030. E' l'obiettivo non solo del Campidoglio, ma del ...