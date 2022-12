Auto sospetta a Rescaldina invita i ragazzi a salire in auto

TuttOggi

... l'scivolata sul ghiaccio, aveva 27 anni Incidente in bici, uomo travolto e ucciso da un': ...Se qualcuno stava passando e ha visto qualcuno agire in modo sospetto o qualsiasi attività,...Le indagini erano partite dalla segnalazione di un', una giulietta nera più volte notata da vittime e testimoni. Topi d'appartamento professionisti che per non lasciare traccia usavano ... Auto “sospetta” con targa svedese, a bordo 4 con precedenti per furto e conducente senza patente Ferrara, 22 dicembre 2022 – Un’auto sospetta in via Comacchio, segnalata poco prima da un cittadino, la polizia che arriva sul posto e, in quel momento, due ladri escono da una casa. Poi scatta l’inse ...