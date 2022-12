(Di venerdì 23 dicembre 2022) Gli eventi datati 23Due giorni fa abbiamo accennato a Vadimir Gutsaev, vincitore della Coppa delle Coppe con la Dinamo Tbilisi nel 1981. Quel trofeo lo festeggiò anche Vitaly Daraseia, deceduto a venticinque anni in un incidente stradale il 231982. Nel giorno del cinquantesimo compleanno di Germano de Figueiredo, vincitore di quattro campionati del Portogallo e delle due Coppe Campioni del Benfica. Ed esattamente sessant’anni fa Oliviero Conti realizzava il primo gol con il Modena. Nel campionato cadetto invece ultima rete con il Cagliari e in B per Umberto Serradimigni. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

