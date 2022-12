Una SPAL tutta cuore fa suo il derby contro il Parma

(Di giovedì 22 dicembre 2022)0-1 Rete: 19? Rabbi: Chichizola, Osorio (55? Oosterwolde), Balogh, Estevez (73? Zagaritis), Vazquez, Tutino (55? Bonny), Delprato (78? Coulibaly), Bernabè, Juric (55? Sohm), Valenti, Man. A disposizione: Santurro, Corvi, Romagnoli, Hainaut, Circati, Zagaritis, Buayi-Kiala. All. Pecchia: Alfonso, Peda (79? Varnier), Meccariello, Dalle Mura, Dickmann (79? Fiordaliso), Esposito, Murgia, Celia (31? Tripaldelli), Valzania, Maistro (59? Rauti), Rabbi (59? La Mantia). A disposizione: Thiam, Proia, Zanellato, Zuculini, Arena, Prati, Tunjov. All. De Rossi Arbitro: Luca Massimi di Termoli Assistenti: Vito Mastrodonato di Molfetta – Mattia Scarpa di Reggio Emilia Quarto Ufficiale: Daniele Paterna di Teramo VAR – AVAR: Aleandro di Paolo di Avezzano – Rodolfo Di Ruolo di Castellammare di Stabia Note: ...

LoSpallino.com

Prosegue la marcia di avvicinamento verso la sfida con ladel prossimo 26 novembre. Da un lato c'è il positivo recupero di Nicolas che si candida amaglia da titolare, dall'altra Canestrelli si trova ancora a Coverciano dove sta svolgendo lo stage ...Il Pisa aveva iniziato male, ma D'Angelo subentrato a Maran ha datomedia da vetta alla ... Como e, invece, non 'riescono a prendere quota'. Sembra proprio ci sia una trattativa tra la SPAL e lo Spezia per ... Simone Rabbi non ha retto all’emozione dopo aver segnato il gol decisivo per la vittoria della SPAL sul Parma: Sinisa Mihajlovic aveva visto ..."Esposito ai saluti: lo aspetta la A a La Spezia", titola il Resto del Carlino. Il capitano della Spal in partenza per una.