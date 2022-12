TeleTrade | La BoJ si è aggiunta ai timori di una recessione cronica

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Durante questa settimana di Natale le azioni globali hanno testato facilmente nuovi minimi poiché è emersa ulteriore ansia da una diagnosi provvisoria da parte della comunità di esperti secondo cui la Banca del Giappone (BoJ) potrebbe unirsi al percorso di altri regolatori finanziari nel graduale spostamento della propria posizione monetaria. La parte della folla degli investitori, che è rimasta abbastanza coraggiosa da tenere le luci accese dopo i messaggi aggressivi della Federal Reserve (Fed) e della Banca Centrale Europea (BCE), ora sembra aver perso la speranza. In momenti come questi la speranza cede alle circostanze mentre una nuova storia molto calda si aggiunge alle paure croniche di. La BoJ ha appena deciso di mantenere i suoi tassi di interesse di riferimento a un livello vicino allo zero, come previsto, ma il banchiere centrale sta anche ...