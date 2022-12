Corriere dello Sport

Commenta per primo2 - 0 (primo tempo 1 - 0) Marcatori: 35' p.t. Toure (A), 1' s.t. Ramazani (A) Assist: -(4 - 3 - 3): Fernando; Pozo (dal 35's.t Mendes), Chumi (dal 35' s.t. Kaiky), Babic, ...Il tabellino2 - 0 Marcatore: 35' El Bilal, 46' Ramazani(4 - 3 - 3) : Fernando; Pozo (80' Mendes), Chumi (80' Kaiky), Babic, Akieme (80' Alex Centelles) ; Robertone (70' Samu)... Diretta Almeria-Lazio ore 18:30: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming Il tabellino di Almeria-Lazio 2-0, match amichevole disputato a pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie A ...[themoneytizer id=”99064-6] Al Power Horse Stadium è andata in scena l’amichevole tra Almeria e Lazio, la terza giocata dai biancocelesti in questa sosta. Dopo le due vittorie in terra turca, gli uom ...