Qatargate e non solo | secondo voi fino a quanto scenderà il Pd?

La Repubblica

Il corsivo di Francis Walsngham Nel bel mezzo delmanca una levata di scudi da parte di quei lobbisti chesopportano di essere accostati giornalisticamente alle pratiche opache e ...... ai cronisti che sollecitano un commento sugli sviluppi dell'inchiesta nota come, che ha ... segretario uscente del Pd (che ha sospeso l'europarlamentare Antonio Cozzolino,indagato): "... Regionali in Lombardia, Majorino: “Il Qatargate non mi tocca. Non dobbiamo indebolire l’alleanza” figlia dell’ex eurodeputato Antonio al centro del Qatargate. Cosa non accolta, come richiesta anche se non nella forma dell’eccezione preliminare, il giorno prima per Maria Dolores Colleoni, mamma di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...