Messaggio di Raspadori ai tifosi dopo Napoli-Lille | l’ha detto in diretta!

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) L’attaccante del, Giacomo, anche quest’oggi a segno nell’amichevole contro il(terminata per 4-1), ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando la sfida del Diego Armando Maradona contro i francesi di Paulo Fonseca. “Anche oggi c’erano tante persone e non siamo riusciti a dare loro una gioia, a scendere in campo come dovevamo. Ora dobbiamo lavorare, continuare a fare quello che stavamo facendo in allenamento in termini di entusiasmo e intensità. Ripeto: c’è solo da lavorare”. “Penso ci siano stati tanti errori tecnici, dei tempi sbagliati nella pressione; e che sia mancata un pochino di ferocia nella riconquista di palla e nella ripartenza, nel pulire la palla una volta ripresa”, ha proseguito. “Ma credo che ci sia la disponibilità di tutti per ripartire”. Nuovo ruolo? ...

