Appello per gli armeni | isolati e nuovamente vittime

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Hanukkah è tempo di resistenza e di coraggio. E questi sono i giorni santi di Hanukkah. Rachel Margolis, la bibliotecaria del ghetto di Vilnius durante l’imperversare della persecuzione nazista, racconta che nel ghetto c’era la lista d’attesa per poter leggere I Quaranta giorni del Musa Dagh di Franz Werfel, l’opera che narra la persecuzione e il genocidio deglinell’Impero ottomano tra il 1915 e il 1922. Gli ebrei, perseguitati e segregati, leggevano questo romanzo perché “descriveva sorti simili alle nostre in quel tempo”, nel disinteresse e nel silenzio del mondo libero. Hershel Rosenthal nell’organizzare la resistenza, a ogni costo, del ghetto di Bialistok, disse: “L’unica opzione che ci è rimasta è fare di questo ghetto il nostro Musa Dagh, aggiungendo un ultimo onorevole capitolo alla storia della Bialistok ebraica e al nostro movimento, la Shomer ...

