Qatargate | sì a consegna moglie Panzeri al Belgio

RaiNews

Per oggi è prevista l'udienza didella figlia Silvia. Il sostituto procuratore generale, Giovanni Benelli, aveva già raccomandato di affidarla al Belgio, nonostante i suoi legali abbiano ......a Bruxelles con le accuse di corruzione e riciclaggio nell'inchiesta ribattezzata, sarà ... e la moglie (come la figlia Silvia la cui udienza diè domani) 'sembra essere pienamente ... Qatargate: sì della Corte d'Appello di Brescia alla consegna della moglie di Panzeri al Belgio Il nostro assistito ha già impugnato questa richiesta di consegna e oggi ci sarà l’udienza su questo Parlando fuori dal tribunale, l’avvocato difensore di Colleoni, Angelo De Riso, ha detto: “La nostr ...I giudici di Brescia hanno dato il via libera alla consegna in Belgio della moglie di Antonio Panzeri, al centro dell’inchiesta sulla corruzione nelle istituzioni europee. Maria Dolores Colleoni, ai d ...