(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo messo deiinper”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteooggi sul. “Per me è un orgoglio essere oggi qui ada ministro dei trasporti”, ha scandito il vicepremier durante l’incontro nell’Area marina protetta con il prefetto Maria Rita Cocciufa, il sindaco Filippo Mannino e i vertici delle forze dell’ordine e della Capitaneria di porto. “Il Nostro impegno è fare parlare in futuro disolo per le cose belle”. Per quanto riguarda i, “bisogna rivedere le norme nate in passato”. “Qui siamo di fronte a un traffico organizzato – ha detto– su cui ci sono inchieste in corso. Le vittime sono alla fine i. ...

Migranti, Salvini a Lampedusa: "Soldi in manovra per l'isola" LAMPEDUSA (AG) – Assunzioni di personale anche senza bilancio previsionale approvato. Lo prevede un emendamento nella legge di bilancio, presentato dalla Lega esclusivamente in favore del Comune di La ...