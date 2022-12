La Gazzetta dello Sport

Prima giornata del girone di ritorno in, conche continua a vincere. Monza -0 - 3 (19 - 25, 22 - 25, 20 - 25)non fa sconti e ed espugna 0 - 3 l'Arena di Monza. La capolista campione del mondo si conferma ...Inizia il girone di ritorno die prosegue senza inciampi la marcia della Sir Safety Susa. I Block Devils guidati in panchina da Valentini (a bordo campo coach Anastasi per un piccolo problema ad un occhio) ... Superlega, Perugia e Trento sempre di corsa: ma Civitanova non molla Con quattro settimi cambiati rispetto a giovedì (dentro Giannelli, Rychlicki, Solè e Leon) non cambia di una virgola la qualità della squadra in campo che gestisce con margine primo e terzo parziale e ...Inizia il girone di ritorno di Superlega e prosegue senza inciampi la marcia della Sir Safety Susa Perugia . I Block Devils guidati in panchina da ...