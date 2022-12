Messi | la finale è già da record | superato Matthaus

Calciomercato.com

È la sestaper i sudamericani (solo la Germania, con 8, ne conta di più), trascinati ad un passo dal terzo successo Mondiale da uno straordinario Lionel(5 reti). L'albiceleste ha ......si è ritrovato nella postazione della cronaca dei match dell'Argentina del suo amatissimo Leo... Non era previsto che commentassi la. Ho fatto 14 telecronache. Un'esperienza stupenda; già ... Adani, niente finale con Messi: le reazioni sui social VIDEO (Adnkronos) - Argentina e Francia in campo a Doha per la finale dei Mondiali di Qatar 2022 ... Difesa a quattro con Molina, Romero, Otamendi e Acuna. Davanti accanto a Messi gioca ancora Julian ...Ultimo atto del Mondiale in Qatar. A partire dalle 16 Argentina e Francia si contenderanno la Coppa del Mondo al Lusail Iconic Stadium. È la sesta finale per i sudamericani (solo la ...