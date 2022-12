LIVE Sci di fondo | 20 km Davos 2022 in DIRETTA | in scena le big | discreta prova di Francesca Franchi

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:14 Cominciano gli arrivi a metà percorso (km 10), ci sono già Comarella e Pittin, si attende. 11:12 Diventa un monologo di Diggins almeno in questa fase! 12’04?5 con quasi 20 secondi su Niskanen al km 5, anche se la francese Delphine Claudel la sta infastidendo al 3.2 avendo 1?7 di ritardo. 11:11 Sono intanto finite le partenze, Martina Di Centa è sul percorso e sono in 46 di. Prenderanno, come detto, tutte quante punti. 11:10 Deciso forcing di Tiril Udnes Weng, la norvegese si fa leader al km 5 in 12’27?6 in attesa di Niskanen e Diggins. 11:09 18’39?6 per, a 13?3 dalla finlandese Evelina Piippo al km 7.2 mentre all’8.2 Pittin e Comarella fanno rispettivamente 22’07?4 e 21’55?1. 11:07 Pittin 18’59?3 al 7.2, ma i riflettori sono puntati ...