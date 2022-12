Sport in tv oggi venerdì 16 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022)16ci aspetta una giornata ricca di. Proseguono i Mondiali di nuoto in vasca corta e il Mondiale per Club di volley femminile con Conegliano in campo, mentre la Virtus Bologna giocherà nell’Eurolega di basket. Abbuffata diinvernali con il superG maschile in Val Gardena, la discesa femminile a St. Moritz, la sprint femminile per la Coppa del Mondo di biathlon. Da seguire anche la Champions League di calcio femminile con la Roma, la chiusura dei Mondiali di sollevamento pesi, il Mondiale di freccette, lo snooker e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegliivi in...