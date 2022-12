Mihajlovic | una carriera da leone in campo e in panchina

Leggi su italiasera

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sinisasi è spento oggi a Roma dopo una battaglia di due anni e mezzo con la leucemia. Il 53enne serbo ha lottato come unfino all’ultimo contro la malattia come è sempre stato solito fare sia nella vita di tutti i giorni, sia nel calcio, inprima e inpoi. Figlio di una madre croata e di un padre serbo, nasce a Vukovar ma cresce nella vicina Borovo, all’epoca facenti parte della Jugoslavia governata da Tito. Qui inizia a giocare a calcio nella squadra locale, poi a 19 anni passa nel Vojvodina per approdare nel 1990 alla Stella Rossa Belgrado, squadra con la quale vinse nel 1991 la Coppa dei Campioni. Nel 1992arriva nel campionato italiano grazie alla Roma, che lo acquista per 8,5 miliardi di lire. Con la formazione capitolina colleziona 54 ...