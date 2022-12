Harry e Meghan | Beyoncé si schiera dalla loro parte | «Prescelti per cambiare la storia»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Le vicende reali o comunque ciò che riguarda Buckingham Palace hanno sempre appassionato tutti, anche gli artisti di fama mondiale, come ad esempio. La pluripremiata cantante ha espresso la propria solidarietà ai Duchi di Sussex definendoli come “uno spartiacque” tra passato e futuro. Il messaggio diNetflix ha rilasciato gli episodi dell’attesissima docuserie “” che racconta lad’amore e le vicende del principee diMarkle. La serie tv ha sollevato non poche polemiche, soprattutto a Londra dove i reali sarebbero indegnati per il poco tatto e la poca discrezione. A difesa dei Duchi però, si ètache aavrebbe scritto: «Sei stata scelta per ...