Calcio | Mondiali 2022 Zlatko Dalic | “Vogliamo arrivare terzi | domani giocherà solo chi è pronto al 100%”

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Superata leggermente la tristezza per la mancata qualificazione in finale aidi, per la Croazia è arrivato il momento di pensare al match dicontro il Marocco. Sialle ore 16:00 al Khalifa International Stadium di Doha (Qatar) e in palio ci sarà il terzo posto di questa rassegna iridata. Alla vigilia dell’incontro ha parlato in conferenza stampa l’allenatore della Croazia: “Ho il massimo rispetto per il Marocco, che è una delle sorprese più grandi, e loro la pensano come noi, quindi giocheranno con la migliore squadra possibile in questo momento, proprio come noi.infattichi èal. Tutti vorrebbero ...