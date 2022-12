(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nel 1957 gli ingegneri Alfred Fielding e Marc Chavannes inventarono una carta da parati tridimensionale in plastica, ma nessuno la comprava. Alcuni anni dopo la ribattezzarono bubble wrap e la proposero come materiale per proteggere i pacchi... Leggi

