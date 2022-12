La Ue affonda la Superlega | forse definitivamente

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – Non è una sentenza definitiva, ma quasi. L’Avvocatura generale della Ue, il progetto. Di fatto, potrebbe anche esistere, ma fuori dal sistema di Fifa e Uefa e con squadre che non sarebbero più ammesse alle competizioni ufficiali. Il parere espresso dall’Avvocato generale Athanasios Rantos è inequivocabile. Sebbene la European Super League Company, la società di diritto spagnolo della, “sia libera di istituire la propria competizione calcistica indipendente al di fuori dell’ecosistema della Uefa e della Fifa, tuttavia essa non può, contemporaneamente all’istituzione di una competizione siffatta, continuare a partecipare alle competizioni calcistiche organizzate dalla Fifa e dalla Uefa senza la previa autorizzazione di tali federazioni”. ...

ROMA - L'Europala. L'avvocato generale della Corte di giustizia europea, il greco Athanasios Rantos, si è espresso in favore di Uefa e Fifa, difendendo il loro diritto di impedire ai club di unirsi ......qual è la. Secondo l'avvocato Rantos il comportamento di Uefa e Fifa è compatibile con le leggi antitrust Ue. Anticipa la sentenza prevista per marzo ...