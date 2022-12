Ucraina | esplosioni nel centro di Kiev | Zelensky | Abbattuti i 13 droni russi

RaiNews

Il sindaco di Vitalii Klitschko ha confermato che ci sono statenel distretto ... Le forze russe hanno commesso 52.825 crimini di guerra in. È la stima aggiornata a ieri dell'ufficio ......43 Sindaco di Kiev:nel centro della capitale Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, riferisce chesono avvenute nel quartiere Shevchenkivskyi, nel centro della capitale. ... Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 293 - Kiev, droni russi lanciati da costa est del Mar d'Azov - Kiev, droni russi lanciati da costa est del Mar d'Azov I militari di Mosca hanno lanciato l’ennesimo attacco contro la città e l’Oblast di Kiev mercoledì mattina. Secondo quanto afferma il sindaco Vitalyi Klitschko, la contraerea ha distrutto almeno dieci ...La guerra in Ucraina giunge al 294esimo giorno. Sindaco di Kiev: "Esplosioni nel centro, la capitale colpita da droni di fabbricazione iraniana". In Italia prosegue il sostegno a Kiev anche con il nuo ...