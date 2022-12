Motorola raddoppia e ha deciso di portare Android 13 su 20 smartphone

HDblog

2 condivisioni Condividi Tweet Niccolò Roli Notizie Relazionate Moto Razr ArticoloAndroidscatenata: RAZR 2022 in arrivo in Europa, nel 2023 si108 20 Ottobre 2022Moto Razr 79.79 x 166.99 x 7.62 mm 6.7 pollici - 2400x1080 px Samsung Galaxy Z Flip 4 71.9 x 165.2 x 6.9 mm 6.7 pollici - 2640x1080 px Clicca qui per il confronto completo ' SI PARTE CON ... Motorola scatenata: RAZR 2022 in arrivo in Europa, nel 2023 si raddoppia Huawei ha lanciato una nuova campagna promozionale sul proprio sito internet, dedicata al Natale, che vi permetterà di acquistare tantissimi dei suoi prodotti di punta a prezzi scontati. Il core di qu ...