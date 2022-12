Il calcio si stringe intorno a Amir Azadani | ecco come verrà aiutato

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il calciatore iranianoè stato recentemente condannato a morte. Il mondo deldovrà aiutarlo in tutti i modi possibili. Tutti sono ormai a conoscenza della vicenda di, calciatore iraniano attualmente condannato a morte. Il nome citato risulta infatti tra gli arrestati del suo Paese. Così, il mondo delsi è strettoa lui per capireaiutarlo. InstagramNel corso della trasmissione Tvplay in onda su Twitch si è parlato a lungo di questa tematica. Fondamentale il contributo di Francesco Ghirelli, l’attuale Presidente della Lega Pro, il quale ha sottolineato la centralità deldavanti a certe situazioni.E’ VITTIMA DI UNA REPRESSIONE VIOLENTA – A Tvplay le parole ...

