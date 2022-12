Croazia | Modric contro Orsato | ' Uno dei peggiori Un disastro Quel rigore '

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Mondiali Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/mondiali - calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "......è quella esperta, 5 degli 11 giocatori di partenza erano in campo a Mosca nella finale del 2018, l'Argentina è quella forte, almeno così volevano i pronostici, eppure Dalic, il ct di, ...Spregiudicatezza offensiva, grande fiducia nei propri mezzi. E un Lionel Messi che, in campo, sforna un'invenzione al minuto.Luka Modric non ha preso benissimo l'eliminazione dal Mondiale per mano dell'Argentina. Normale il rammarico per la sconfitta, ma c'è di più. Il capitano croato, ...