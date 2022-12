Totti arrabbiato come una iena | Vieri svela perché

(Di martedì 13 dicembre 2022) DOHA (Qatar) - Non solo calcio. Non solo Mondiali. Gli ex giocatori che sono volati in Qatar per assistere alla coppa del Mondo durante la giornata si svagano con tante attività. La preferita è quella ...

DOHA (Qatar) - Non solo calcio. Non solo Mondiali. Gli ex giocatori che sono volati in Qatar per assistere alla coppa del Mondo durante la giornata si svagano con tante attività. La preferita è quella ...DOHA (Qatar) - Non solo calcio. Non solo Mondiali. Gli ex giocatori che sono volati in Qatar per assistere alla coppa del Mondo durante la giornata si svagano con tante attività. La preferita è quella ...Oltre alle partite dei Mondiali, gli ex campioni si divertono con molte altre attività, ma non sempre il risultato sportivo è quello sperato ...Dopo le foto che serene e sorridenti, o quelle del primo red carpet insieme, Francesco Totti e Noemi Bocchi e si sono concessi la loro prima litigata in pubblico ...