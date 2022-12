Ternana-Como | modalità di accredito per persone con disabilità

Leggi su seriea24

(Di martedì 13 dicembre 2022) In occasione didi domenica 18 dicembre alle 14.00 allo stadio Libero Liberati, per l’ingresso servizio riservato aconal 100% nel settore Distinti B parterre, fino ad esaurimento posti, si richiede l’invio di email alla casella biglietteria@calcio.com entro e non oltre venerdì 16 dicembre alle ore 12.00. Nella mail è necessario indicare nome, cognome, luogo e data di nascita (ed eventuale accompagnatore) dell’interessato allegando alla richiesta un documento d’identità ed il certificato attestante laal 100% oltre al relativo diritto d’accompagno Fonte articolo e foto:calcio.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.