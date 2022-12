Hogwarts Legacy | la data d’uscita su diverse console è stata posticipata

(Di martedì 13 dicembre 2022) Warner Bros ha fatto sapere che ladi alcune versioni diriman. Ecco tutti i dettagli al riguardo Ebbene sì: ladelle versioni PlayStation 4 e Xbox One dinuovamenteal 4 aprile, mentre la versione per Nintendo Switch sarà lanciata il 25 luglio. L’account Twitter ufficiale del gioco ha pubblicato l’aggiornamento (insieme alla rivelazione dellaper Switch, qui sotto), ma non ha spiegato il motivo del ritardo delle versioni last-gen del proprio attesissimo titolo.: ladelle ...

Hogwarts Legacy è sicuramente uno dei titoli più attesi del 2023, la cui data di uscita era prevista per il 10 febbraio 2023, ma non per tutte le console.Il publisher Warner Bros. Games e lo sviluppatore Avalanche Software hanno comunicato che le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Hogwarts Legacy saranno lanciate il 4 aprile 2023, anziché il 10 febbr ...