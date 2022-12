Salto con gli sci | Coppa del Mondo Engelberg 2022 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Prossimo appuntamento fissato ada venerdì 16 a domenica 18 dicembre per la quarta tappa stagionale delladelmaschile dicon gli sci-2023. Il trampolino grande svizzero ospiterà due competizioni individuali valide per la Sfera di Cristallo, con il polacco Dawid Kubacki che proverà a difendere il suo pettorale giallo di leader della generale dagli attacchi dello sloveno Anze Lanisek e dell’austriaco Stefan Kraft. Entrambe le gare del weekend elvetico (e le qualificazioni per gara-1) verranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport 1, mentre la direttasarà disponibile su Eurosport Player, discovery+, Sky Go e Now. Di seguito ildella quarta tappa delladel ...