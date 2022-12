Ladri portano via le casse automatiche da un supermercato

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVolla (Na) – La scorsa notte, poco dopo l’una, a Volla i Carabinieri della Tenenza di Cercola sono intervenuti a via Filichito 232 per un furto consumato all’interno delConad. Da una prima sommaria ricostruzione poco prima ignoti sarebbero entrati all’interno delprendendo alcunee diverse monete per poi fuggire. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che hanno acquisito i video dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’attività commerciale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ciociariaoggi.it

... tanto che il Casini è arrivato a dare di " birbe e" a tutte le autorità comunali, ... Accorrono alcune persone, richiamate dal rumore dello sparo, cheil povero ferito nella locanda di ...Furto in un appartamento a Cerrione nella giornata di ieri giovedì 8 dicembre. Secondo quando è stato riferito ai Carabinieri dal proprietario, isi sarebbero introdotti forzando la porta di ingresso tra le 15 e le ore 18, e avrebbero portato via dalla camera da letto monili in oro. Al momento dell'arrivo dei militari dell'arma, anche la ... Ladri portano via oro e soldi con i proprietari in casa Afragola – Tentata rapina ad un furgone portavalori nel parcheggio dell’Ikea, ladri portano via una pistola di un vigilantes. Borrelli: “Criminali sempre più scatenati e senza freni, serve pugno duro” ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...