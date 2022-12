Kate Middleton | principessa in rosso per il concerto di Natale

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il ruolo dinella Royal Family sta diventando sempre più importanti. Da due anni è lei a organizzare il tradizionaledi. Per l’occasione, ha realizzato un promo per invitare i sudditi a unirsi alle celebrazioni. Che, quest’anno, renderanno omaggio a Elisabetta (foto: Getty)del. Vestita die brillantini. Sorridente e rassicurante. Magica come magica è l’atmosfera in questo periodo dell’anno. Immersa in un contesto natalizio che invita a trascorrere il tempo con le proprie famiglie e i propri cari. Nell’attesa del 25 dicembre. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU...

Come indossa il Natalenessuna mai, la Principessa del Galles per il video promozionale del Royal Carols:Together at Christmas l'annuale e super natalizio concerto a Westminster - ha infatti sfoggiato un ...... alla consorte Camilla Parker - Bowles, al principe William e alla moglie. Un incarico impegnativo e delicato che richiede riservatezza. Perché nulla di quanto appreso sul luogo di ...Vestito prezioso per la principessa di Galles che si mostra nel promo di «Royal Carols: Together at Christmas», la tradizionale serata natalizia che si svolge a Westminster. L’anno scorso aveva scelto ...Durante il promo del Royal Carols:Together at Christmas Kate Middleton ha indossato un luccicante vestito rosso (riciclato) che è già diventato oggetto del desiderio di tutte noi ...