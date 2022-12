Avatar - La via dell’acqua | James Cameron | “Nel sequel abbiamo affrontato la responsabilità di avere figli”

Leggi su movieplayer

(Di domenica 11 dicembre 2022)insieme al produttore Jon Landau, e al gran cast composto da Sigourney Weaver, Zoe Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet e Stephen Lang, hanno presentato l'attesissimo: La via dell'acqua, nuovo capitolo del film campione d'incassi del 2009, in sala dal 14 dicembre. Anni di attesa, annunci, riprese, ma ormai ci siamo:: La via dell'acqua è finalmente in arrivo nelle nostre sale e dal 14 dicembre sarà uno dei film che animeranno le nostre sale per Natale 2022. Sarà, con molta probabilità, quello che si andrà ad assestare in vetta alla classifica d'incassi, seguendo la falsariga di quanto fatto dal suo predecessore nel 2009, arrivando a diventare il film che ha incassato di più nella storia del cinema, scalzato solo momentaneamente da Avengers: Endgame tre anni fa. Ma se la curiosità è tanta, è ...