Dresda | uomo prende in ostaggio due persone in un centro commerciale Polizia interviene e li libera

Dopo aver tentato di fare irruzione negli studi di radioospitati sempre nel Mool, l'ha preso in ostaggio due persone. La zona è stata evacuata, la polizia ha iniziato una trattativa ...Una vasta operazione di polizia si conclusa acon l'arresto di unche si era barricato in un centro commerciale, dopo aver preso in ostaggio alcune persone. Lo riferisce il Bild . Il sequestratore distato infatti arrestato ...Mattinata di paura a Dresda, in Germania, dove un uomo ha fatto irruzione in un centro commerciale, l'Altmarktgalerie, trattenendo due ostaggi. La polizia, intervenuta sul posto, ha evacuato chi si ...A Dresda, in Germania, un uomo armato ha preso degli ostaggi in un centro commerciale dopo avere ucciso la madre.