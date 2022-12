Ospedale di Torino | Concorso per 1 Dirigente Medico Ortopedico

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza diha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comedi Ortopedia e Traumatologia, il Candidato idoneo verrà assegnato alla S.C. Ortopedia e Traumatologia 1 U. Per questa Posizione viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di undi ortopedia e traumatologia da assegnare alla S.C. «Ortopedia e traumatologia 1 U» dell'Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di. Requisiti ed Invio della ...