Meloni fa un altro favore a ricchi e rentier E sbaglia per 3 motivi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) In manovra la norma che permette di far pagare di meno tasse sui guadagni di borsa: dal 26 al 14%. Alla faccia dei lavoratori dipendenti che pagano sempre le stesse aliquote. Tabellini (Bocconi): “La Melonomics è un problema per l’equità fiscale, le casse dello Stato e penalizza la modernizzazione dell’Italia”

Italia Oggi

